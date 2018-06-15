Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 европейских странах

13:52 | 18.06.2018

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении.



В Роспотребнадзоре также отметили, что в соседней с Россией Украине показатель заболеваемости корью в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года.