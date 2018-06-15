Власти РФ хотят отказаться от «балльной» пенсионной системы

13:48 | 18.06.2018

Власти намерены отказаться от балльной пенсионной системы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, «это очень сложное решение», однако его придется принимать.



По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка. Расчет размера пенсии носит индивидуальный характер, также напомнила Голикова.