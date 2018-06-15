Россия и мир
13:37 | 18.06.2018
Власти Украины хотят создать в Евросоюзе группу против «Северного потока — 2»
Порошенко назвал «Северный поток — 2» «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины», и добавил, что его реализация заберет из бюджета Украины почти три миллиарда долларов.
Он также отметил, что «партнеры из США» решительно настроены предотвратить строительство российского газопровода, а против возможных американских санкций «никто не пойдет».
© «Вечерние Ведомости»
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