Власти Украины хотят создать в Евросоюзе группу против «Северного потока — 2»

13:37 | 18.06.2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».



Порошенко назвал «Северный поток — 2» «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины», и добавил, что его реализация заберет из бюджета Украины почти три миллиарда долларов.



Он также отметил, что «партнеры из США» решительно настроены предотвратить строительство российского газопровода, а против возможных американских санкций «никто не пойдет».