Федеральная таможенная служба предложила обложить пошлиной все интернет-покупки за рубежом

13:32 | 18.06.2018

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Инициатива направлена в Минфин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников.



Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза приобретенных в интернете товаров из-за рубежа установлен на уровне €1 тыс. в месяц при максимальном весе 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм. В результате договоренностей, заключенных ранее на уровне ЕАЭС, члены союза договорились снижать порог стоимости беспошлинных покупок: уже к 2020 году он должен достичь €200, напоминает РБК.



Как считает замруководителя ФТС Тимур Максимов, снизить порог до 200 евро — только часть решения, потому что большинство интернет-посылок — в пределах 30 евро.