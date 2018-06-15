В Казахстане произошло крушение поезда Астана – Алма-Ата, есть жертвы

16:30 | 17.06.2018

Как сообщает портал NUR.KZ, в 14:00 по местному времени недалеко от станции Шу Шуского района Жамбылской области, произошло крушение пассажирского поезда «Байтерек», сообщением Астана - Алма-Ата. Восемь вагонов поезда сошли с рельсов, три из них опрокинулись.



На данный момент сообщается о гибели одного подростка, ещё трое пассажиров поезда госпитализированы. Точные данные о крушении станут известны позже.



По словам очевидцев, непосредственно перед крушением был «резкий скачок».



Сразу после трагедии, ещё до приезда спасателей, пассажиры поезда помогали друг другу выбраться из опрокинувшихся вагонов. Вскоре после ЧП к месту инцидента подошел другой поезд, чтобы забрать пассажиров из аварийного состава.



Фото: Соцсети