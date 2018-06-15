Россия и мир
16:30 | 17.06.2018
В Казахстане произошло крушение поезда Астана – Алма-Ата, есть жертвы
На данный момент сообщается о гибели одного подростка, ещё трое пассажиров поезда госпитализированы. Точные данные о крушении станут известны позже.
По словам очевидцев, непосредственно перед крушением был «резкий скачок».
Сразу после трагедии, ещё до приезда спасателей, пассажиры поезда помогали друг другу выбраться из опрокинувшихся вагонов. Вскоре после ЧП к месту инцидента подошел другой поезд, чтобы забрать пассажиров из аварийного состава.
Фото: Соцсети
© «Вечерние Ведомости»
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