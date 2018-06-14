Туроператор Polar tour сообщил о том, что приостанавливает свою деятельность

17:28 | 15.06.2018

Туристический оператор Polar tour сообщил о том, что приостанавливает свою деятельность. Туроператор указывает, что не может «исполнить свои обязательства по субагентским договорам».



Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что под угрозой срыва может оказаться отдых сотен туристов. Как отмечает russian.rt.com, компания вела деятельность в качестве центра бронирования путёвок и работала с крупными туристическими операторами по массовым направлениям.