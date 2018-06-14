На жителей Гавайских островов обрушился дождь из драгоценных камней

17:03 | 15.06.2018

Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах привело к тому, что на жителей посыпались драгоценные камни, сообщает The Daily Mail. Речь идет об оливинах — минералах зеленого цвета. Камни были обнаружены в горных породах и просто рассыпанными по улицам и пляжам.



Островитяне уже придумали простонародное название для оливина - «маленькие камни Килауэа». А происходящее они считают буквально драгоценным дождем. Как отмечается, стоимость оливина высокого качества составляет порядка 450 долларов за карат.