ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 % годовых

16:50 | 15.06.2018

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25 % годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Также ЦБ пересмотрел вверх прогноз инфляции с учётом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4 % в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4,5 % в 2019 году, передает russian.rt.com.