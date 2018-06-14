В Кремле объяснили увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

16:36 | 15.06.2018

Пресс-секретарь президента Песков объяснил, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году Путиным слова о том, что этого не произойдет, передает «Взгляд». «Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно, что это было (произнесено) 13 лет назад. Конечно, (в РФ) происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре — ни одна страна не существует в вакууме», — сказал Песков. Он также отметил, что Путин не принимает участия в проработке вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста, это прерогатива правительства.



Напомним, в ходе прямой линии в 2005 году Путин заявил: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».



Ранее премьер-министр России Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.