Актер Джефф Голдблюм стал 2638-м обладателем именной звезды на «Аллее славы»

13:18 | 15.06.2018

Американский актер Джефф Голдблюм получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Variety. Актер стал 2638-м обладателем звезды на «Аллее славы», заложенной в 1961 году.



Голдблюм начал сниматься в кино в 1974 году, когда ему было 22 года. Помимо роли доктора Яна Малкольма во вселенной «Парка Юрского периода», он сыграл ученых в фильмах «Муха» и «День независимости», передает РИА «Новости».