Британские полицейские задержали двух человек, подозреваемых в подготовке теракта

13:13 | 15.06.2018

Правоохранительные органы Великобритании задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта. Это произошло, после того как арендодатель выселил их за неуплату, а затем обнаружил в доме подозрительные вещи, сообщают источники издания The Sun.



В ходе обыском сотрудники обнаружили у задержанных ножи, маски и пропагандистскую литературу. Отмечается, что они собирались устроить атаку с помощью самодельной бомбы.