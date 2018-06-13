Ученые предсказали, что ядерное оружие США уничтожит миллионы американцев

13:06 | 15.06.2018

Применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов американцев даже в том случае, если противник не нанесет ответный удар. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Safety, передает РИА «Новости».



Согласно даже самому оптимистичному сценарию, при котором нет обмена ударами и гарантированного взаимного уничтожения, глобальная ядерная зима нанесет значительный ущерб всему человечеству, в том числе жителям Соединенных Штатов.



По подсчетам ученых, если США используют 7 тыс. ядерных боеголовок, то от голода умрут около 5 млн американцев. Самое «безопасное» количество выпущенных ракет с минимальными потерями от последующего экологического удара — не более 100. Исследователи подчеркнули, что их подсчеты максимально консервативны и последствия могут быть куда страшнее, сообщает iz.ru.