Президент Чехии прилюдно сжег на костре гигантские красные трусы

12:55 | 15.06.2018

Президент Чехии Милош Земан вызвал в свою резиденцию Пражский град представителей СМИ, где в их присутствии сжег на костре гигантские красные трусы, которые в 2015 году активисты повесили вместо президентского штандарта, сообщает zpravy.aktualne.cz. «Время для нижнего белья в политике закончилось», — сказал Земан во время сжигания трусов.



В сентябре 2015 года активисты переоделись в трубочистов и вывесили над резиденцией президента огромные красные трусы. Позднее члены арт-группы были арестованы. На своей странице в Facebook они привели целый ряд причин проведения акции, в том числе поддержку Земаном «сомнительных диктаторов», напоминает РБК.