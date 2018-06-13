ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

12:45 | 15.06.2018

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж», сообщается на сайте регулятора. ЦБ РФ объяснил решение тем, что кредитное учреждение не исполняло законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ также увидел в работе банка наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе России.