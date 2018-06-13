Россия и мир
12:24 | 15.06.2018
Некоторые футболисты Саудовской Аравии будут наказаны за поражение в матче с Россией
«Результат совсем не удовлетворительный, он не отражает программу подготовки вообще, — цитирует youm7.com Иззата. — Несколько игроков, в частности вратарь Абдуллах Аль-Муайуф, защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммед Аль-Сахлави, будут наказаны за плохой уровень игры в матче с Россией».
Как напоминает РБК, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота команды Саудовской Аравии. За матчем Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» наблюдал саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он смотрел игру в VIP-ложе вместе с Путиным и главой ФИФА Инфантино.
© «Вечерние Ведомости»
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