Некоторые футболисты Саудовской Аравии будут наказаны за поражение в матче с Россией

12:24 | 15.06.2018

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые члены сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче чемпионата мира — 2018.



«Результат совсем не удовлетворительный, он не отражает программу подготовки вообще, — цитирует youm7.com Иззата. — Несколько игроков, в частности вратарь Абдуллах Аль-Муайуф, защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммед Аль-Сахлави, будут наказаны за плохой уровень игры в матче с Россией».



Как напоминает РБК, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота команды Саудовской Аравии. За матчем Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» наблюдал саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он смотрел игру в VIP-ложе вместе с Путиным и главой ФИФА Инфантино.