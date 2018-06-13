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Россия и мир


12:16 | 15.06.2018

Украинские телеканалы покажут чемпионат мира — 2018 по футболу из-за долгов

Украинские телеканалы будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу, потому что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обязана погасить долги перед Европейским союзом вещателей. Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Контракт на трансляцию матчей мундиаля украинская сторона еще в 2013 году заключила с Европейским союзом вещателей. Из-за отказа транслировать матчи ЧМ-2018 у телерадиокомпании образовался долг перед союзом. Чтобы исполнить свои обязанности, НОТУ пришлось договориться с двумя украинскими телеканалами, которые согласились транслировать матчи чемпионата.

Аласания также отметил, что долг компании, который копится с 2016 года, может привести к штрафным санкциям и лишению прав на трансляцию следующего чемпионата мира по футболу, отмечает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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