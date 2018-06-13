Центробанк России рассказал о новых тарифах на ОСАГО

12:10 | 15.06.2018

Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении страховой премии, передает iz.ru.



Проект предполагает расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента соответственно, сообщает «РИА Новости».



Среди других изменений — реформирование скидки за безаварийную езду и надбавки за совершенные аварии. Как ожидается, регулятор планирует перейти на годовой порядок его расчета.