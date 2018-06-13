Сергей Шнуров сравнил пенсионный возраст с «морковкой перед осликом»

12:05 | 15.06.2018

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram грустное стихотворение о недостижимости пенсионного возраста в России.



В своем грустном произведении Шнуров отметил: чтобы выжить, «здесь нужна сноровка». Недавно принятое увеличение пенсионного возраста он сравнил с «морковкой перед осликом, что кружит у колодца». Также певец посетовал, что данного порога «не достичь, как горизонта». В конце стихотворения он заметил, что не видел «не во сне, а наяву пенсионера».



Накануне власти РФ запустили новую реформу по повышению пенсионного возраста в стране. Предполагается, что с 2019 года возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться и к 2028 году составит 65 лет для мужчин и к 2034 году — 63 года для женщин.