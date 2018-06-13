Трамп о Крыме: Все, кто там проживает, говорят на русском языке

В ходе саммита «Большой семерки» (G7) президент США Дональд Трамп заявил о принадлежности Крыма России. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает новостной раздел международного медиапорталаПо данным портала, президент США считает Крым частью России в связи с тем, что «все, кто там проживает, говорят на русском языке». При этом являются ли слова Трампа его позицией и он действительно решил «изменить текущую внешнюю политику США», или он просто так пошутил, не ясно.Отказались комментироватьBuzzFeed и в Белом доме.«Я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», — заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.Кроме того, отмечается, что американский президент выразил сомнения в целесообразности поддержки Украины лидерами G7.«Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире», — сказал Дональд Трамп.Фото: