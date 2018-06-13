Суд приостановил исполнение решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом Украины»

16:52 | 14.06.2018

«Газпрому» удалось добиться приостановления решения по спору с «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через украинскую территорию. «Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что в связи с приостановкой исполнения решения «Нафтогаз» лишается оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом.