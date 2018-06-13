В результате столкновения двух самолётов на Аляске погиб один человек

16:46 | 14.06.2018

Один человек погиб в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в небе над Аляской, сообщает KTVA. Один самолет экстренно приземлился в Анкоридже, второе воздушное судно рухнуло на землю. Спасателям удалось обнаружить обломки второго самолета.



Cessna 175 и Cessna 206 столкнулись днем в минувшую среду, 13 июня, над долиной Мат-Су, на полпути между Тайонком и Анкориджем.