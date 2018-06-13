Власти РФ одобрили законопроект о повышении НДС до 20%

16:41 | 14.06.2018

Правительство одобрило законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. В ближайшее время документ будет направлен в Госдуму. «Все одобрили», — заявил Белоусов.



Ранее об увеличении ставки налога на добавленную стоимость заявил премьер-министр Медведев. Рост ставки произойдет с 1 января 2019 года.