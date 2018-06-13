Форвард «Барселоны» Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом года

16:34 | 14.06.2018

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes. 30-летний аргентинец зарабатывает 111 миллионов долларов в год. 84 миллиона из них — это зарплата/бонусы игрока в «Барселоне», а 27 миллионов — доходы от рекламы.



Аргентинец впервые опередил в списке Forbes форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, доход которого составил 108 млн (61 млн + 47 млн). У форварда сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, который стал третьим в списке, общий доход составляет 90 млн (73 млн + 17 млн), сообщает «Р-Спорт».



Список десяти самых высокооплачиваемых футболистов выглядит следующим образом:

1. Месси («Барселона») — $111 млн,

2. Роналду («Реал») — $108 млн,

3. Неймар («ПСЖ») — $90 млн,

4. Погба («Манчестер Юнайтед») — $29,5 млн,

5. Суарес («Барселона») — $26,9 млн,

6. Агуэро («Манчестер Сити») — $23,5 млн,

7. Ди Мария («ПСЖ») — $22,6 млн,

8. Мбаппе («ПСЖ») — $22,5 млн,

9. Силва («ПСЖ») — $22,4 млн,

10. Родригес («Бавария») — $22,1 млн.