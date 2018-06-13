В штате Массачусетс запустили самый большой бумажный самолёт в мире

16:27 | 14.06.2018

Жители американского города Фичберга в штате Массачусетс подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Его длина равна 20 метрам, сообщили «Известия». Из-за веса в 680 килограммов в воздух его поднимали при помощи крана. За событием наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.



Руководитель проекта Джерри Бек признался, что ему и его команде «нравится делать то, чего раньше никто не делал». Разработка и строительство самолёта заняли четыре года.