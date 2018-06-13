В Госдуме заявили, что Украина сосредотачивает военных у границ России

16:18 | 14.06.2018

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская сторона создает в районе Азовского моря разнородную ударную группировку, передает РИА «Новости». «Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — считает Бальбек.



Он также заявил, что ни чемпионат мира по футболу, ни «истерики» западных властей не заставят РФ в случае агрессии со стороны Киева «сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии».