16:12 | 14.06.2018

Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин», — сказал Володин, передает «Интерфакс». В нижней палате парламента почтили его память минутой молчания. В последние годы Говорухин возглавлял думский комитет по культуре.



Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Путин. По словам президента, Говорухин был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, имевшим свою точку зрения на происходящее в стране, сообщает РИА «Новости».