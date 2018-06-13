16:04 | 14.06.2018

Премьер-министр России Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина. Медведев заявил, что изменения в пенсионной и налоговой системах назрели и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.



«Начать предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году», — сказал он на заседании кабинета министров.



Как напоминает lenta.ru, 13 июня, стало известно, что правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста — за каждый год поэтапного роста, пенсионный возраст будет повышаться на год.