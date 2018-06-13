Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт не приедет на ЧМ-2018 по соображениям безопасности

12:58 | 14.06.2018

Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт отказался от поездки в Россию на чемпионат мира, сообщает сайт компании. Такое решение 55-летний немец, проводивший расследования о применении допинга в российском спорте, принял после консультаций с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает sovsport.ru.



Отмечается, что в ходе встречи стороны сошлись во мнении — если Зеппельт отправится в Россию, то возникнет угроза его безопасности. «МИД должен принять всерьез анализ компетентных органов и с учетом вопросов безопасности не может иначе оценить ситуацию», — заявили по этому поводу в министерстве, сообщает gazeta.ru.



Спецслужбы не исключают задержания Зеппельта в связи с делом информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, а также случаев спонтанного насилия со стороны отдельных лиц, отмечает russian.rt.com.