Дело в отношении Сильвестра Сталлоне о сексуальных домогательствах передали в прокуратуру

12:54 | 14.06.2018

Полиция американского города Санта-Моника (штат Калифорния) передала в прокуратуру дело обвиняемого в домогательствах 71-летнего Сильвестра Сталлоне.



В ноябре 2017 года издание Daily Mail рассказало, что в 1980-х годах во время съемок фильма «Изо всех сил» Сталлоне и его охранник под угрозой «разбить голову» изнасиловали 16-летнюю фанатку актера. Пресс-секретарь Сталлоне тогда назвала эту историю смехотворной и «полностью сфабрикованной», отмечает РБК.



Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Его в неподобающем поведении обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.