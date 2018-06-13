США отменят санкции против Пхеньяна только после полной денуклеаризации Северной Кореи

12:37 | 14.06.2018

Санкции в отношении Северной Кореи будут действовать до тех пор, пока страна не проведет полную денуклеаризацию, заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи, передает Североамериканское бюро НСН.



По словам Помпео, Вашингтон «полагает, что Ким Чен Ын понимает срочность» завершения денуклеаризации, «понимает, что он должен сделать это быстро».



Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на «существенное» разоружение КНДР за 2,5 года.