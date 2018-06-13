В «Нафтогазе» заявили о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

12:32 | 14.06.2018

Реализация «Северного потока — 2» приведет к «необратимым» последствиям для Европы, заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он считает, что строительство газопровода убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием шантажа «Газпрома», передает lenta.ru.



Также Витренко раскритиковал власти Германии за их позицию по газовому спору между Россией и Украиной в 2009 году. По его словам, Берлин давил на Киев, чтобы он подписал договор с Москвой в 2009 году, сообщает russian.rt.com.



«Северный поток — 2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.