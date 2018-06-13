Премьер Японии Синдзо Абэ может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке

12:17 | 14.06.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут провести встречу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, считают в японском правительстве.



Встречу хотят провести в кулуарах Восточного экономического форума, на который Москва пригласила Ким Чен Ына. Абэ регулярно приезжает на форум, который в этом году пройдет 11–13 сентября, отмечает ТК «Дождь».



Ранее, во время саммита с президентом США Дональдом Трампом, Ким Чен Ын заявлял, что готов к встрече с Абэ.