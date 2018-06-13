Трамп рассказал, что лидеры G7 четверть времени обсуждали Россию

12:12 | 14.06.2018

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что лучше бы российская сторона присутствовала на саммите G7 в Канаде, так как около 25% дискуссий были посвящены Москве. Трамп добавил, что в данном случае выступает «не за Россию», а «за Соединенные Штаты». По словам президента США, если бы Путин находился на саммите G7, то они могли бы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.