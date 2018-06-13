Граждане РФ назвали главные достоинства и недостатки нации

12:03 | 14.06.2018

Россияне считают главным достоинством нации гостеприимство, трудолюбие и душевность. Среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.



ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.



Согласно исследованию, посвященному образу нации в глазах самих россиян, помимо трех главных положительных качеств (гостеприимство — 45 %, трудолюбие — 41 %, душевность — 33 %), в число национальных черт входят щедрость (26 %) и общительность (25 %). О силе россиян сказали 23 %, тогда как о слабости — всего 2 %.



В числе негативных качеств лидирует пьянство — 16 процентов. На втором месте в «антирейтинге» находится лень (13 %). Об отсутствии дисциплины в русских людях говорят 6 % респондентов. Грубость и хитрость упоминают по 5 % опрошенных.