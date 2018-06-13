В подмосковном Ногинске Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС

11:52 | 14.06.2018

В подмосковном Ногинске самолет Ил-76 по ошибке сбросил тонны воды на дежуривших на посту сотрудников ДПС. Видео случившегося опубликовал телеканал «Россия 24». Предполагалось, что вода из самолета накроет лесной массив, но мощный поток обрушился на дорогу, окатив патрули ГИБДД.



Один из полицейских снимал учения из салона служебной машины, а потому остался сухим, а вот его коллегам повезло меньше — они вымокли до нитки. К произошедшему стражи порядка отнеслись с юмором: на видео слышен смех сотрудников ДПС.