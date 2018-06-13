Против повышения пенсионного возраста выступают более 90 % россиян

11:13 | 14.06.2018

Подавляющее большинство россиян — 92 процента — против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформу одобряют только восемь процентов граждан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос холдинга «Ромир».



Наибольшее понимание идей правительства проявила молодёжь от 18 до 24 лет, там уровень поддержки достиг 12 %. В остальных возрастных группах уровень неприятия доходит до 93 %.



Как напоминает lenta.ru, 14 июня правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста. При этом депутатам будет предложен самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.