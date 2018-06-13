Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за оказанное доверие

10:53 | 14.06.2018

Освобожденный от должности советника президента России по вопросам развития интернета Клименко поблагодарил Путина за оказанное доверие. Об этом он сообщил в Facebook. «Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад», – цитирует его «РИА Новости». Экс-советник ранее сообщил, что планирует заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.



Клименко занимал должность советника президента с 4 января 2016 года. Кроме того, он является владельцем интернет-компании LiveInternet, а также основателем и владельцем новостного агрегатора MediaMetrics, напоминает РБК.