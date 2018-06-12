Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

17:25 | 13.06.2018

Президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. «Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в день, когда я занял свой пост. Больше нет ядерной угрозы от Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном — интересный и очень позитивный опыт», — заявил он, добавив, что у Пхеньяна есть большой потенциал, передает lenta.ru. Он также отметил, что до того, как он занял должность президента США «все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей».