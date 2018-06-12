В США енот-экстремал по стене забрался на крышу 23-этажного здания

17:21 | 13.06.2018

В городе Сент-Пол в Миннесоте енот по стене залез на крышу 23-этажного здания, сообщает «Би-би-си». За перемещением енота зрители наблюдали около суток в прямом эфире и отслеживали по хештегу. Ради него на телевидении даже запустили прямой эфир.



Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. Зрители тревожились за то, что последние сутки он ничего не ел и не пил. У сотрудников UBS Tower не было возможности помочь герою местных хроник, поскольку окна в здании не открываются, передает lenta.ru.



Реалити продолжалось до глубокой ночи 12 июня. Енот дополз до крыши, о чем возвестили пользователи сети, с тревогой следившие за его путешествием.