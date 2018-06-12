Европарламент утвердил выделение Украине финансовой помощи в размере 1 млрд евро

17:14 | 13.06.2018

Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в среду одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до €1 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования европарламентариев.



«За» проголосовали 527 парламентариев, «против» — 124, воздержались — 29, передает «Интерфакс». Нынешняя макрофинансовая помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €2,8 млрд в рамках таких программ.