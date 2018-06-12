Власти РФ исключили рост цен на бензин до 100 рублей

17:03 | 13.06.2018

Кабмин располагает всеми инструментами, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями региональных властей, передает РИА «Новости».



По его словам, некоторые СМИ и эксперты «дают апокалиптические прогнозы» относительно цен на топливо к концу 2018 года — в 100 руб. «Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию», — подчеркнул он.



По данным Росстата, с 28 мая по 3 июня розничные цены на бензин выросли в центрах 80 регионов России. В среднем по России литр бензина за эту неделю подорожал на 1,4%, до 43,43 руб., а литр премиального АИ-98 — до 49,71 руб, сообщает РБК.