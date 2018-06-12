Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен за день до начала ЧМ-2018

16:58 | 13.06.2018

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен со своего поста за день до начала чемпионата мира — 2018. Об этом на пресс-конференции, которая прошла в Краснодаре, объявил президент Королевской едерации футбола Испании (RFEF) Луис Рабиалес.



Причиной увольнения стало назначение Лопетеги главным тренером «Реала», о котором объявили несколько дней назад. В федерации футбола были шокированы всем: и фактом смены работы, и переговорами. Дело в том, что лишь 22 мая Лопетеги подписал новый контракт со сборной Испании. Помимо этого, о назначении заявили перед самым чемпионатом мира. Это все суммарно оценили, как предательство, передает championat.com.