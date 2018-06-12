Законопроект о повышении пенсионного возраста могут внести в Госдуму 14 июня

16:32 | 13.06.2018

Госдума может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии, но торопиться и нарушать регламент не будет, заявил спикер нижней палаты парламента Володин, передает РИА «Новости».



Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов - выход на пенсию в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. Принципиальное решение, по словам двух федеральных чиновников, принято давно.