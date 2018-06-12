Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти

16:10 | 13.06.2018

Пресс-секретарь главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его кончине. «Господи, он жив. Я не буду комментировать, просто я опровергаю информацию, которая появилась в СМИ. Он жив», – сказала Шоппо телеканалу «360».



Ранее некоторые СМИ и журналист Максим Кононенко в Twitter сообщили о смерти режиссера. Говорухин снял такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».