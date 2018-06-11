Компания Tesla уволит свыше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов

11:45 | 13.06.2018

Tesla уволит 4 тысячи сотрудников из-за реорганизации, пишет портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска.



Необходимость увольнений Маск объяснил изменениями в структуре компании, призванными сократить расходы и попытаться выйти на прибыльность. Решение миллиардер назвал сложным и пообещал, что сокращения не коснутся тех, кто занят непосредственно производством нового седана Model 3.



По данным на декабрь 2017 года, в Tesla работали 37 543 человека. За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными — 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не уложилась в сроки производства и поставок Model 3, отмечает lenta.ru.