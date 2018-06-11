Россия и мир
11:36 | 13.06.2018
Глава контрразведки США рекомендовал болельщикам не брать на ЧМ в России гаджеты
Аналогичную рекомендацию, по данным Reuters, своим гражданам дали власти Великобритании.
© «Вечерние Ведомости»
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