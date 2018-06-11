Глава контрразведки США рекомендовал болельщикам не брать на ЧМ в России гаджеты

11:36 | 13.06.2018

Директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина заявил, что согражданам, которые полетят в Россию на чемпионат мира — 2018, лучше не брать мобильные гаджеты. По его словам, электронные устройства могут подвергнуться атакам со стороны киберпреступников или российского правительства, передает sport-express.ru. По его мнению, в зоне особого риска в России будут находиться «представители корпораций или правительственные официальные лица». Впрочем, как отметил Эванина, опасаться стоит и гражданам США, занимающим незначительное положение в обществе.



Аналогичную рекомендацию, по данным Reuters, своим гражданам дали власти Великобритании.