В Японии снизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет

11:18 | 13.06.2018

В Японии парламент страны утвердил законопроект о понижении с 2022 года возраста совершеннолетия в стране с нынешних 20 до 18 лет. Об этом в среду, 13 июня, сообщил телеканал NHK.



Молодые японцы получат возможность раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя. Ранее девушкам можно было заключать браки с 16 лет с согласия родителей. Между тем лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры, передает rg.ru.