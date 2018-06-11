Президент Турции Эрдоган пригрозил использовать ЗРК С-400 «при необходимости»

11:04 | 13.06.2018

Турция будет «при необходимости» использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявил турецкий лидер Эрдоган, сообщает газета Hurriyet. «Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?» — приводит издание слова Эрдогана.



Эрдоган и Путин в начале апреля договорились перенести поставки С-400 в Турцию с первого квартала 2020 года на июль 2019 года. В Турции заявили, что приобрели С-400 у России из-за отсутствия своих комплексов ПРО, передает РБК.