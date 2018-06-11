Минюст США обвинил пятерых россиян в обходе антисирийских санкций

10:55 | 13.06.2018

Министерство юстиции США обвинило пять граждан России, сотрудников компании «Совфрахт», и трех сирийцев в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение американских санкций, передает РИА «Новости».



В американском минюсте сообщили, что восемь предпринимателей из России и Сирии сделали попытку отправить в Сирию топливо и перевести в эту страну доллары США. Деньги предназначались лицам, счета которых находятся под американскими санкциями. В минюсте отметили, что предприниматели хотели провести сделку без получения лицензии министерства финансов США, сообщает gazeta.ru.



Всем им, помимо нарушения санкций, вменяется отмывание денег, в общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.