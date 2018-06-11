Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия чемпионата мира — 2018

10:49 | 13.06.2018

Сборная Саудовской Аравии 12 июня прибыла в Москву в преддверии встречи с командой России на старте чемпионата мира — 2018. Команда Саудовской Аравии сыграет с россиянами 14 июня в «Лужниках» в матче открытия чемпионата мира.



Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира национальная команда Саудовской Аравии также встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград), отмечает championat.com.